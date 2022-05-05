Гумконвой направляется в "Азовсталь": ООН и Красный Крест эвакуируют людей из Мариуполя (видео)

Координатор чрезвычайной помощи рассказал о совместной с Международным комитетом Красного Креста операции по эвакуации людей из Мариуполя.
Организация Объединенных Наций планирует собрать более двух млрд долларов для помощи украинским беженцам и нуждающимся в помощи дома, а также надеется вывезти еще определенное количество людей из заблокированного россиянами Мариуполя.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс на проходящей в четверг в Варшаве Конференции доноров для помощи Украине.
Более 100 человек были вывезены из "Азовстали". Вчера удалось забрать более 340 гражданских из разных частей города, отметил он.
"Сегодня, сейчас, конвой направляется в "Азовсталь", где должно быть завтра утром. Надеемся забрать оставшихся в этом аду и доставить их в безопасность", — заявил заместитель генсека ООН. Он отметил чрезвычайную сложность этой операции.
Гриффитс отметил солидарность с Украиной и подчеркнул необходимость сделать все, чтобы уменьшить страдания людей.
"Мы приняли экстренное обращение с просьбой (аккумулировать) 2,25 млрд и надеемся, что их удастся собрать", — сказал представитель ООН.
Война, отметил он, «вызвала самое большое движение людей, беженцев, после Второй мировой войны …в масштабе, которого еще не видели в Европе», — отметил Гриффитс и указал, что более 5,6 млн беженцев уехали в Европу, еще более 7 7 млн. стали беженцами внутри страны. Но есть много таких, кто просто не может покинуть свои дома – пожилые люди, инвалиды и т.д.
По оценкам ООН, почти 16 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи. Нуждаются в помощи и около 40% покинувших Родину, добавил Гриффитс
ООН, по его словам, и более 200 гуманитарных партнеров организации работают над оказанием помощи, привлекая дополнительный персонал. Организовано 8 гуманитарных хабов вне Киева.
Гриффитс побывал в Киеве неделю назад, увидел братские могилы, общался с людьми.
Напомним, 3 мая в Запорожье также прибыла колонна эвакуированных жителей Мариуполя.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию из Мариуполя и планы ее продолжить.
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