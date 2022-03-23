Гумконвой, направлявшийся в Мариуполь, могли захватить боевики "ДНР" — Запорожская ОВА

Сейчас место нахождения украинских спасателей неизвестно.

Сотрудников ГСЧС, которых 22 марта задержали на временно неподконтрольной Вооруженным силам территории, могли захватить боевики "ДНР".

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

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Сейчас место нахождения украинских спасателей неизвестно. "По имеющимся данным, задержание произведено "военнослужащими" так называемой "Донецкой народной республики" в районе населенного пункта Мангуш (Донецкая область – Ред.)", — сообщил представитель Запорожской ОВА.

Отмечается, что во время движения гуманитарного конвоя по маршруту Запорожье-Бердянск-Мариуполь были задержаны сотрудники ГСЧС Украины: майор службы гражданской защиты Сергей Шпаковский, прапорщик службы гражданской защиты Александр Щиковский.

К слову, о захвате гуманитарной колонны, направлявшейся в Мариуполь, в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось, 22 марта гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье добрались 5 тысяч 926 человек на собственных авто. Из города Бердянск было эвакуировано 1100 мариупольцев.

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