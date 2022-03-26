Гумкоридор в Луганской области 26 марта: удалось вывезти около 600 жителей

В регион ввезли 600 гуманитарной помощи.

Благодаря гуманитарным коридорам 26 марта из Луганской области удалось эвакуировать 600 жителей.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, на субботу "режим тишины" согласовали с Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасного и Горного общества, в частности Нижнего. Кроме того, удалось организовать вывоз 52 человек из Кременной.

Таким образом удалось вывезти 100 человек автобусами, а также 40 – собственным транспортом из Рубежного, из Северодонецка – 70, Лисичанска – 150, из Попасной – 50.

Удалось вывезти 104 человека из Горной общины. В частности, из Нижнего, Тошковки и Новотошкивского. Победа, что нам удалось вывезти всех из интерната, подвергавшегося обстрелам, в селе Нижнее. Больше там нет никого. Все в безопасности”, - сообщил глава Луганской области.

Кроме того, в область удалось ввезти около 160 тонн гуманитарки: продукты, лекарства, средства гигиены.

Как сообщалось, в Луганской области из психоневрологического интерната эвакуировали более 120 человек пожилого возраста на Буковину. В результате атак российских оккупантов были практически уничтожены жилые помещения Попаснянского областного психоневрологического интерната. В момент обстрела персонал и подопечные находились в укрытии. Именно поэтому людям удалось выжить.

Читайте также: