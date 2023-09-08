ГУР до сих пор не подтверждает смерть Пригожина: разведка напомнила о показательном кейсе вожака "Вагнера"

В ГУР говорят, что подтверждение смерти Пригожина еще предстоит дождаться.

Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин мог инсценировать свою гибель.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, подтверждение смерти Пригожина еще предстоит дождаться.

"Давайте подождем. Это не так просто... Тот же Пригожин — тоже был такой кейс, когда... якобы была авиакатастрофа, но он жив. Это Россия, ее сложно понять", — подчеркнул Вадим Скибицкий.

Напомним, что в Беларуси демонтировали более половины лагеря "Вагнера".

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