- Категория
- Война
- Время на прочтение
- 1 мин
ГУР и Третий армейский корпус – новый уровень сотрудничества! Новое подразделение «KRAKEN 1654» в Тройке
С крепкой дружбы ГУР МО и Третьего армейского корпуса появляется новое подразделение — «KRAKEN 1654». ГУР передает часть опытных бойцов подразделения активных действий в корпус, созданный на базе легендарной Третьей штурмовой.
Новый «KRAKEN 1654» назван в честь подразделения, в котором бойцы сформировались как военные. Это знак уважения к побратимам, с которыми несли службу вместе, и символ традиций «KRAKEN».
Подразделение активных действий «KRAKEN» отличилось в боях Харьковского контрнаступления, на Запорожье и Сумщине, Часов Яре, Волчанске и Липцах.
Теперь часть его бойцов усилит командный состав Полка беспилотных систем корпуса. И они уже приступают к развитию нового высокотехнологичного подразделения. Разработка, применение и поддержка БПС для выполнения боевых задач, разведки и ударных операций.
Продолжаем бить захватчиков с новой силой!
