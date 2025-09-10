ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

ГУР и Третий армейский корпус – новый уровень сотрудничества! Новое подразделение «KRAKEN 1654» в Тройке

С крепкой дружбы ГУР МО и Третьего армейского корпуса появляется новое подразделение — «KRAKEN 1654». ГУР передает часть опытных бойцов подразделения активных действий в корпус, созданный на базе легендарной Третьей штурмовой.

Новый «KRAKEN 1654» назван в честь подразделения, в котором бойцы сформировались как военные. Это знак уважения к побратимам, с которыми несли службу вместе, и символ традиций «KRAKEN».

Подразделение активных действий «KRAKEN» отличилось в боях Харьковского контрнаступления, на Запорожье и Сумщине, Часов Яре, Волчанске и Липцах.

Теперь часть его бойцов усилит командный состав Полка беспилотных систем корпуса. И они уже приступают к развитию нового высокотехнологичного подразделения. Разработка, применение и поддержка БПС для выполнения боевых задач, разведки и ударных операций.

Продолжаем бить захватчиков с новой силой!

Видеоматериалы: ГУР и Третий армейский корпус - новый уровень сотрудничества! Новое подразделение «KRAKEN 1654» в Тройке

Дата публикации
Количество просмотров
185
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie