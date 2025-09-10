Реклама

Новый «KRAKEN 1654» назван в честь подразделения, в котором бойцы сформировались как военные. Это знак уважения к побратимам, с которыми несли службу вместе, и символ традиций «KRAKEN».

Подразделение активных действий «KRAKEN» отличилось в боях Харьковского контрнаступления, на Запорожье и Сумщине, Часов Яре, Волчанске и Липцах.

Теперь часть его бойцов усилит командный состав Полка беспилотных систем корпуса. И они уже приступают к развитию нового высокотехнологичного подразделения. Разработка, применение и поддержка БПС для выполнения боевых задач, разведки и ударных операций.

Продолжаем бить захватчиков с новой силой!

Видеоматериалы: ГУР и Третий армейский корпус - новый уровень сотрудничества! Новое подразделение «KRAKEN 1654» в Тройке