ГУР и военные уничтожили новейшую РЛС оккупантов стоимостью свыше $5 миллионов – видео

Группа ГУР МО Украины "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБРАР "Черный лес" обнаружили и ударили по новейшей российской радиолокационной станции (РЛС) 48Я6 К-1 "подлет".

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Успешное огневое поражение нанесли по антенно-фидерной установке и дизельной станции, которая питавла комплекс.

"Радиолокационная станция "подлет" сравнительно новая российская разработка — на вооружение армии государства-агрессора ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов", — рассказали в ГУР.

Указанную систему оккупанты использовали для выявления и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

Напомним, Краснодарский край России в ночь на 27 апреля атаковали беспилотники. Предварительно удары были нанесены по НПЗ и военному аэродрому. После атаки на некоторых объектах возник пожар (видео).

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