ГУР Минобороны займется Кивой из-за призывов к Путину о применении ядерного оружия

Высказываниям пророссийского политика дали оценку в военной разведке.
Сбежавший из Украины бывший народный депутат и пророссийский политик Илья Кива привлек внимание военной разведки из-за своих призывов к президенту РФ Владимиру Путину применить против Украины ядерное оружие.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире общенационального телемарафона.
“Нас интересуют высказывания Ильи Кивы. Ну, что ж – будем заниматься”, – сказал он.
Буданов отметил, что военной разведке известно много примеров государственной измены со стороны бывших чиновников.
"ГУР Минобороны интересуют все фигуры, предавшие государство, совершившие кровавые поступки здесь — в Буче и других городах", — отметил он.
Ранее ДБР сообщило еще одно подозрение бывшему народному депутату Илье Киви за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.
Напомним, президент Владимир Зеленский сказал в интервью CNN, что все страны мира должны быть готовы к тому, что президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие в своей войне против Украины.
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