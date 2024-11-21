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ГУР нанесло ракетный удар по скоплению россиян в Запорожской области: эффектное видео

ГУР нанесло ракетный удар по скоплению россиян в Запорожской области: эффектное видео

Удар ГУР по оккупантам / Фото: ГУР Минобороны

Оккупанты собрались, чтобы навыки тактической медицины.

Военные ГУР ударили по взводу российских захватчиков, собравшемуся на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"Скопление вражеского личного состава обнаружили воины ГУР МО Украины и решили добавить московитам практической составляющей ― средствами ОУВ “Таврия” нанесли по полигону ракетный удар. — говорится в сообщении.

Напомним, недавно хакеры ГУР атаковали российский МТС-банк.

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