ГУР нанесло ракетный удар по скоплению россиян в Запорожской области: эффектное видео

Военные ГУР ударили по взводу российских захватчиков, собравшемуся на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"Скопление вражеского личного состава обнаружили воины ГУР МО Украины и решили добавить московитам практической составляющей ― средствами ОУВ “Таврия” нанесли по полигону ракетный удар. — говорится в сообщении.

Напомним, недавно хакеры ГУР атаковали российский МТС-банк.

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