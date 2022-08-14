ГУР назвало имена российских летчиков, обстреливавших Украину ракетами

Российские оккупанты пытаются скрыть свое участие в совершении преступлений против народа Украины, однако украинская разведка обнародовала имена командиров российских летчиков, атакующих ракетами Украину.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список российских военных пилотов, осуществлявших пуски ракет по мирным жителям Украины.

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В частности, военная разведка Украины обнародовала личные данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Шайковка, Калужская область) и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Энгельс, Саратовская область) 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (Энгельс) с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины.

К обстрелам мирных жителей Украины причастны:

командир 22 вбад – гвардии полковник Варпахович Николай;

командир 121 бап – гвардии полковник Скитский Олег;

помощник штурмана авиационной эскадрильи на Ту-160 – капитан Соколов Сергей (121 бап);

помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станислав (121 вбап);

заместитель командира полка по военно-политической работе – подполковник Субботин Иван (52 вбап).

В ГУР подчеркнули, что экипажи самолетов, осуществлявших пуски ракет по Украине, осознают, что руководство российской армии будет в дальнейшем перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей.

"Летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в будущем планируют передать международному трибуналу над руководством РФ", — говорится в сообщении.

В разведке также отметили, что военные из воздушно-космических сил РФ пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины.

Напомним, российские войска вечером 13 августа обстреляли жилые районы Николаева. В одном из районов вражеская ракета разорвалась прямо у дома.

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