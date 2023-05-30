ГУР о ракетной активизации РФ: "Часто повторять такие представления не смогут"

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что россияне после провала ракетного блицкрига зимой и в начале весны, когда Россия безуспешно пыталась уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, изменили тактику атаки.

Об этом он рассказал в интервью Online.ua.

По его словам, очередную волну ракетного террора агрессор использует для демонстративной пропаганды о якобы повреждении образцов западных вооружений.



"Попытка активная, массовая, беспрецедентная, но в значительной степени это показательные выступления. Так часто и с такой же интенсивностью и количеством повторять подобные представления россияне не смогут", — отметил представитель ГУР МО Украины.

Юсов объяснил, что тактика ракетных ударов поменялась. В основном она направлена на то, чтобы усложнить или сорвать планы украинских Сил безопасности и обороны относительно дальнейшего освобождения оккупированных территорий, добавив, что для Москвы поражение Киева остается приоритетным.



"Оказывающий сопротивление Киев, отогнавший от себя новейшую орду, остается непокоренной целью для агрессора. Поэтому опасность остается", — подчеркнул представитель ГУР.



В то же время Андрей Юсов акцентировал, что успешное освоение Воздушными силами ВСУ предоставленных западными партнерами средств ПВО фактически нивелирует очередное ракетное нашествие россиян.



"Враг хотел бы показать, что их оружие "аналоговнет" может что-то сделать с украинским войском и западным оружием. Но получается, что нет. Сколько обстрелов подряд — фактически все цели сбиваются. Наши бойцы, Воздушные силы, средства ПВО демонстрируют лучшие результаты", – отметил Юсов.

Напомним, Кличко рассказал подробности гибели 33-летней киевлянки во время атаки дронами столицы.

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