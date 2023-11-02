ГУР о заявлениях Шойгу относительно самолетов F-16: "Киев они тоже брали за три дня"

В ГУР прокомментировали заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что самолетов F-16 Украине якобы хватит всего на 20 дней.

Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о F-16, без которых Украина якобы останется уже через 20 дней после получения, — это очередная российская чушь и выдумки из серии "взять Киев за три дня".

Об этом сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Давайте не будем читать за обедом советских, как и российских газет и не слушать Шойгу", – сказал он.

По словам Юсова, если составить все цифры и данные, которые оккупанты объявляли в своих "победных" отчетах за период полномасштабного вторжения, то окажется, что военных и вооружения у Украины было больше, чем у самой России.

"И глупец мыслью богатеет. Киев они тоже собирались взять за три дня. Я думаю это достаточный комментарий на эту чепуху", — резюмировал представитель ГУР.

Что сказал Шойгу?

Украина еще не успела получить самолеты-истребители F-16, а в Минобороны уже успели назвать их "срок годности". Так, глава вражеского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что этих самолетов Украине якобы "хватит" всего на 20 дней.

Кроме того, он заявил, что якобы российская ПВО только за месяц "сбила" 37 украинских самолетов и 6 ракет ATACMS.

"За последний месяц расчеты ПВО уничтожили более 1 400 средств воздушного нападения ВСУ, в том числе 37 самолетов и 6 ракет ATACMS. То есть при такой работе ПВО они (F-16 — ред.) будут уничтожены примерно через 20 дней", — сказал Шойгу 1 ноября.

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