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ГУР обнародовало доказательства каннибализма в армии РФ: "Он его завалил, а потом едва недели"
Военная разведка обнародовала радиоперехват, подтверждающий факт поедания российским военным своего сослуживца на Купянском направлении.
Главное управление разведки обнародовало доказательства каннибализма в армии РФ: российского военнослужащего, которого считали пропавшим без вести, как оказалось, съел сослуживец.
Соответствующий радиоперехват обнародовала пресс-служба ГУР Минобороны Украины в Facebook.
«Никто никуда не с***ывался, „брелок“ его завалил, а потом ел на два недели», — рассказал командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ.
Позже уже самого «Брелка» нашли мертвым.
«Говорят двухсотым был, б**ть. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений», — говорит кафир в радиоперехвате.
По данным ГУР МО, «Брелок» и «Фома» проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ, действующего на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый в Харьковской области.
Раньше мы писали о том, как российские оккупанты зарезали своего командира и поехали это праздновать.