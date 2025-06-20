ГУР обнародовало доказательства каннибализма в армии РФ: "Он его завалил, а потом едва недели"

Каннибализм

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Главное управление разведки обнародовало доказательства каннибализма в армии РФ: российского военнослужащего, которого считали пропавшим без вести, как оказалось, съел сослуживец.

Соответствующий радиоперехват обнародовала пресс-служба ГУР Минобороны Украины в Facebook.

«Никто никуда не с***ывался, „брелок“ его завалил, а потом ел на два недели», — рассказал командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

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Позже уже самого «Брелка» нашли мертвым.

«Говорят двухсотым был, б**ть. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений», — говорит кафир в радиоперехвате.

По данным ГУР МО, «Брелок» и «Фома» проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ, действующего на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый в Харьковской области.

Раньше мы писали о том, как российские оккупанты зарезали своего командира и поехали это праздновать.

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