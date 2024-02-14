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ГУР обнародовало список наемников из Сирии, завербованных РФ на войну против Украины

ГУР обнародовало список наемников из Сирии, завербованных РФ на войну против Украины

Сирия / Фото: Associated Press

Разведчики опубликовали списки наемников из Сирии.

Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало списки сирийских наемников, которых Россия завербовала на войну против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

В опубликованном списке – 141 человек. Данные наемников доступны по ссылке.

Списки сирийских наемников, завербованных РФ / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Списки сирийских наемников, завербованных РФ / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Россияне вербуют сирийцев для участия в боевых действиях против Украины через туристические фирмы, а обучение проходит на военной базе возле города Алеппо и аэродрома Kuweires.

Напомним, в Сирии готовят российских операторов дронов для войны против Украины.

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