ГУР обнародовало список наемников из Сирии, завербованных РФ на войну против Украины

Разведчики опубликовали списки наемников из Сирии.
Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало списки сирийских наемников, которых Россия завербовала на войну против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
В опубликованном списке – 141 человек. Данные наемников доступны по ссылке.
Россияне вербуют сирийцев для участия в боевых действиях против Украины через туристические фирмы, а обучение проходит на военной базе возле города Алеппо и аэродрома Kuweires.
Напомним, в Сирии готовят российских операторов дронов для войны против Украины.
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