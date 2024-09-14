Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ГУР осуществило киберудар по российским банкам, обеспечивающим деятельность войск Кремля

ГУР осуществило киберудар по российским банкам, обеспечивающим деятельность войск Кремля

Хакеры / Фото: pixabay.com

Под кибератаку, в частности, попали "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП".

Киберспециалисты Главного управления разведки совершили очередную DDOS-атаку на банки России.

Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Украинская разведка снова атаковала крупнейшие банки России. Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили очередную DDOS-атаку на банковскую систему РФ”, – отметил источник.

В результате операции нарушена работа крупнейших банковских учреждений РФ, обеспечивающих деятельность оккупационных войск.

Под киберудар, в частности, попали "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП".

Пользователи во многих регионах РФ жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться "личным кабинетом", прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков. Также клиенты банков не могут произвести онлайн-оплату за услуги.

Ранее специалисты ГУР Минобороны Украины и хакеры группы ВО Team устроили 4 сентября кибератаку и поразили сетевую инфраструктуру на территории России. В результате кибератаки было уничтожено 18 серверов без возможности восстановления. Поражена инфраструктура ООО "Антенна", предоставляющая услуги большого количества органов российской власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии против Украины.

В Крыму хакеры запустили на радио песню "ГУР МО"

В Крыму хакеры запустили на радио песню "ГУР МО"

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация