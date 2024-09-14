ГУР осуществило киберудар по российским банкам, обеспечивающим деятельность войск Кремля

Под кибератаку, в частности, попали "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП".
Киберспециалисты Главного управления разведки совершили очередную DDOS-атаку на банки России.
Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Украинская разведка снова атаковала крупнейшие банки России. Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили очередную DDOS-атаку на банковскую систему РФ”, – отметил источник.
В результате операции нарушена работа крупнейших банковских учреждений РФ, обеспечивающих деятельность оккупационных войск.
Под киберудар, в частности, попали "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП".
Пользователи во многих регионах РФ жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться "личным кабинетом", прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков. Также клиенты банков не могут произвести онлайн-оплату за услуги.
Ранее специалисты ГУР Минобороны Украины и хакеры группы ВО Team устроили 4 сентября кибератаку и поразили сетевую инфраструктуру на территории России. В результате кибератаки было уничтожено 18 серверов без возможности восстановления. Поражена инфраструктура ООО "Антенна", предоставляющая услуги большого количества органов российской власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии против Украины.
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