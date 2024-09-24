ГУР освободило Волчанский агрегатный завод на Харьковщине: появилось видео

Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.

Подразделения Главного управления разведки уволили Волчанский агрегатный завод на Харьковщине.

Об этом ГУР сообщает в Telegram.

"В результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех постройках предприятия", – говорится в сообщении.

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Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

Операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор".

Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

В ГУР отметили, что россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СпП воздушно-десантных войск (кубинка, москва).

Кроме того, против украинских разведчиков непрерывно применялось значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд.

"Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта", — резюмировала военная разведка.

Подразделения ГУР освободили от оккупантов Волчанский агрегатный завод В результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия. Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции. Операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор". Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой. россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СПП воздушно-десантных войск (кубинка, москва). ⚡️ Кроме того, против украинских разведчиков непрерывно применялось значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд. ❗️ Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта. Слава Украине! Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Вторник, 24 сентября 2024 г.

Накануне офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк пообещал хорошие новости о заводе в Вовчанске, который стал большой проблемой для россиян, заблокированных там с начала их наступления.

Бойцы показали уничтожение оккупантов на заводе в Волчанске

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