ГУР отработало по вражеским объектам в Крыму: что поражено

Захватчики во временно оккупированном Крыму несколько дней дрожали от небывалого грохота.

Драгоценные системы ПВО РФ оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины. Так, поражен целый ряд РЛС, командные пункты, ЗРК, морские суда и вертолет.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

ГУР отработало по вражеским объектам в Крыму

Как говорится, на видео результаты успешной демилитаризации полуострова. Поражён целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС):

48Я6-К1 "Подлет" (2шт);

1Л125 "Ниобий-СВ" (2шт);

39Н6 "Коста 2Е2" (3шт);

9С19 "Имбирь";

"Небо-СВ";

С-300ВМ;

"Небо-М";

59Н6-Е "Противник-ГЭ";

БРЛС "Мыс".

Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а еще ― три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир. .

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