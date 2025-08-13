ГУР под руководством Буданова готовилось к нападению россии заранее, - "гуровец" "Шаман"

Реклама

Об этом 24 каналу рассказал командир спецподразделения ГУР МО с позывным «Шаман».

Он отметил, что к началу полномасштабного вторжения России в Украину ГУР было готово дать бой и достойно встретило противника.

«Победа любит подготовку, поэтому происходили все необходимые мероприятия, делались схроны, готовилось свободное население к партизанским методам ведения войны. Готовились внештатные группы, проводились тренинги, чтобы противостоять вооруженной агрессии. То есть ГУР готовилось, насколько это было возможно», – сказал «Шаман».

Напомним , в ноябре 2021 года начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозировал угрозу нападения со стороны РФ в январе-феврале 2022 в интервью изданию Military Times.

"Нападение, которое готовит Россия, будет гораздо более разрушительным, чем начавшиеся в 2014 году боевые действия", - заявил тогда Буданов.