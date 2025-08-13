ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

ГУР под руководством Буданова готовилось к нападению россии заранее, - "гуровец" "Шаман"

Главное управление разведки Минобороны готовилось к противостоянию российской агрессии еще до 2022 года. Благодаря системным подготовительным мерам, внедренным под руководством начальника ГУР Кирилла Буданова, украинским разведчикам удалось дать отпор врагу и существенно повлиять на дальнейший ход событий.

ГУР под руководством Буданова готовилось к нападению россии заранее, - "гуровец" "Шаман"

Об этом 24 каналу рассказал командир спецподразделения ГУР МО с позывным «Шаман».

Он отметил, что к началу полномасштабного вторжения России в Украину ГУР было готово дать бой и достойно встретило противника.

«Победа любит подготовку, поэтому происходили все необходимые мероприятия, делались схроны, готовилось свободное население к партизанским методам ведения войны. Готовились внештатные группы, проводились тренинги, чтобы противостоять вооруженной агрессии. То есть ГУР готовилось, насколько это было возможно», – сказал «Шаман».

Напомним , в ноябре 2021 года начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозировал угрозу нападения со стороны РФ в январе-феврале 2022 в интервью изданию Military Times.

"Нападение, которое готовит Россия, будет гораздо более разрушительным, чем начавшиеся в 2014 году боевые действия", - заявил тогда Буданов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie