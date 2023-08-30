ГУР подтвердило уничтожение четырех российских самолетов Ил-76 в Пскове

Российская пропаганда утверждает, что в результате ночной атаки БПЛА на военный аэродром "Кресты" в Пскове были уничтожены два и повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех самолетов Ил-76 в Пскове.

Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

В то же время, сообщение, что во время ночной атаки на российский Псков был уничтожен еще и российский стратегический бомбардировщик Ту-22, Юсов не подтвердил.

Напомним, в ночь на 30 сентября на военном аэродроме в российском Пскове, примерно в 700 км от Украины, раздались взрывы.

Тогда российские пропагандисты сразу заявили, что аэродром атаковали неизвестные беспилотники. После этого там разразился сильный пожар. На видео с места происшествия также слышны звуки детонации и стрельбу – вероятно, россияне пытались сбить неизвестные воздушные цели.

Пропагандисты также заявили о возможном повреждении двух самолетов на аэродроме в Пскове. Впоследствии в РФ заявили о 4 военно-транспортных самолетах ИЛ-76, которые получили серьезные повреждения.

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