ГУР показало видео отражение очередного штурма врага в Часовом Яру

В городе Часов Яр нет ни одного оккупанта, заверили в ГУР.
Спецназовцы ГУР отбили очередной штурм окупантов в районе Часового Яра. Пока в городе нет ни одного оккупанта.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
В ГУР показали видео, как 17 мая 2024 года враг в очередной раз попытался взять город Часов Яр штурмом – для атаки россияне задействовали 20 единиц техники.
"Воины подразделений активных действий "Kraken", "Артан" и Международного Легиона ГУР МО Украины сорвали дерзкое намерение врага — сожгли бронетехники и разбили вражеские ряды. Часов Яр остается под нашим контролем", — говорится в сообщении.
Ранее эксперты рассказали о последствиях, если РФ захватит Часов Яр.
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