ГУР показало видео отражение очередного штурма врага в Часовом Яру

В городе Часов Яр нет ни одного оккупанта, заверили в ГУР.

Спецназовцы ГУР отбили очередной штурм окупантов в районе Часового Яра. Пока в городе нет ни одного оккупанта.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В ГУР показали видео, как 17 мая 2024 года враг в очередной раз попытался взять город Часов Яр штурмом – для атаки россияне задействовали 20 единиц техники.

"Воины подразделений активных действий "Kraken", "Артан" и Международного Легиона ГУР МО Украины сорвали дерзкое намерение врага — сожгли бронетехники и разбили вражеские ряды. Часов Яр остается под нашим контролем", — говорится в сообщении.