ГУР поразило дронами российские корабли в Каспийском море – СМИ

Могли быть поражены ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан".

Силы ГУР Минобороны Украины впервые нанесли поражение по российской флотилии в Каспийском море. Атака дронами-камикадзе была устроена утром 6 ноября.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в разведке.

В результате ударов дронов украинской разведки поражения получили по меньшей мере два объекта в городе Каспийск, что в Дагестане. Вероятно, речь идет о ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан". Также могли быть повреждены малые ракетные корабли проекта 21631.

Расстояние от госграницы Украины до объекта поражения составляет около 1500 км.

По данным СМИ, на пораженном объекте базируются части российских береговых войск, включая морскую пехоту.

Атакованная вражеская флотилия наносила ракетные удары по Украине, а российский 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, в результате операции украинской разведки была приостановлена работа аэропорта в городе Махачкала.

Дроны ГУР впервые поразили российские военные корабли в Каспийском море

Напомним, утром 6 ноября россияне заявили об атаке на Каспийск в Дагестане с помощью якобы украинских дронов А-22 "Летучая лиса". Взрывы в городе сняли на видео.

Как сообщили впоследствии в ЦПД, в Каспийске был атакован порт, где расположены российские военные корабли.

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