ГУР поздравило российских моряков со "праздником": прислали видео с "вирусом" и получили секретную информацию

Украинские хакеры поздравили российских моряков со "праздником", прислав им видео с вирусом, способным считывать информацию с электронных носителей. Оккупанты обрадовались "поздравлению" и даже поблагодарили.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, украинские хакеры поместили в российские системы массовой рассылки сообщений (рекламный spam).

"Таким образом российские моряки, в том числе командиры ВМС РФ, получили сообщения на мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно благодарили за поздравление и лишь потом открывали указанное видео. Само "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе числе на крейсере "москва", — сообщили в ГУР.

Украинские хакеры поздравили российских моряков с "праздником": видео

В этих сообщениях была "троянская программа", способная считывать данные с носителей, в том числе и секретную информацию. В ГУР отметили, что "данное время поток информации, в том числе конфиденциальной, продолжается".

"Одновременно сломаны серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайт "евразийского экономического союза". На них также было размещено упомянутое видео и получен доступ к закрытой информации", — говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе группа сопротивления обезвредила три военных грузовика россиян и повредила местонахождение военно-инженерного подразделения оккупантов.

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