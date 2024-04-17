ГУР предупреждает: Россия готовит новую масштабную провокацию в инфопространстве против Украины

Кремль будет пытаться обвинить украинских военных в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Республике Судан.

Кремль готовит новую провокацию против Украины. Они хотят обвинить наше государство в незаконном обращении западного оружия в Африке.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины.

Как отмечается, на фоне ослабления позиций РФ и ее прокси-сил на Африканском континенте спецслужбы Кремля готовят очередную информационную спецоперацию, направленную против нашего государства.

"Кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Республике Судан. Для этого российские пропагандисты планируют обнародовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки "трофейного" оружия американского происхождения, ранее захваченного наемниками так называемого ППК "вагннер" во время войны в Украине", — отметили в ГУР.

Там также добавили, что цель таких публикаций – дискредитация Украины и партнеров. А еще – обвинение западных союзников в бесконтрольном обороте оружия с участием Украины.

“Кремль будет пытаться акцентировать внимание, что элитные украинские спецподразделения принимают участие в боевых действиях в Африке в тот период, когда Россия ведет геноцидную войну в самой Украине. В то же время в связи с религиозными праздниками, которые продолжаются в мусульманском мире, в том числе и в части стран Африки, российские спецслужбы были вынуждены фабриковать необходимые фотоматериалы на территории Беларуси. Подчеркиваем, что Украина и ее Силы Обороны продолжают действовать исключительно в рамках международного права и устава ООН с уважением к суверенитету всех стран и не имеют никакого отношения к каким-либо незаконным действиям, связанным с незаконным оборотом оружия”, — заявили в украинской разведке.

Напомним, что ГУР уничтожило в России вертолет Ми-8 за 15 миллионов долларов.

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