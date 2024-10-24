ГУР предупреждает: Россия готовит провокации в украинских городах — что известно

Главное управление разведки Министерства обороны Украины разоблачило попытку организации проплаченных провокационных митингов в крупнейших городах страны.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации разведки, неизвестные через анонимные аккаунты в мессенджере Telegram активно ищут людей, готовых за денежное вознаграждение принять участие в псевдопротестах. Цель таких акций – дискредитация военно-политического руководства Украины и спецслужб.

Организаторы требуют от участников фото- и видеофиксации с места событий для создания пропагандистской "картинки". Конечная цель этих действий – поляризация украинского общества и создание внутреннего напряжения в стране.

По данным ГУР, подобные проплаченные акции планируют провести в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах Украины.

Военная разведка обращается к гражданам с просьбой не участвовать в таких мероприятиях, которые вредят национальной безопасности Украины. Особенно важно сохранять бдительность в условиях войны, когда враг пытается использовать какие-либо возможности для дестабилизации ситуации внутри страны.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что в ситуации с залетами беспилотниками "Шахед" в Беларусь все идет к тому, что Россия таки совершит провокацию в этом государстве.

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