ГУР провело успешную кибератаку на программу управления дронами оккупантов: что об этом известно

У российских оккупантов случился масштабный сбой программы управления дронами. Это произошло после успешной кибератаки украинских разведчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Украины.

"Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения боевых действий. Программное обеспечение, среди прочего, позволяет вражеским операторам дронов: настраивать пульты управления и создавать новые; захватывать видео и передавать картинку на командный пункт; управлять дроном с компьютера (не через пульт). Через веб-серверы указанный российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы "свой-чужой", - рассказали в ГУР.

Там также добавили, что по предварительным данным, в результате кибератаки серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает оккупантам в доступе. Без доступа к серверам, а следовательно, к системе управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно.

"Сейчас противник пытается всячески решить проблему, в том числе путем перехода в ручной режим управления", - добавили в ГУР.

Напомним, что произошла DDoS-атака на ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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