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ГУР провело спецоперацию "Барыня" и завербовало военного РФ — подробности, фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
932
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ГУР провело спецоперацию "Барыня" и завербовало военного РФ — подробности, фото

Андрей Юсов / Фото: Укринформ

Солдат также убедил 11 военнослужащих РФ сдаться в плен.

Главное управление разведки успешно провело спецоперацию под названием "Барыня", в результате которой удалось завербовать российского кадрового военного Даниила Алферова.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов на пресс-конференции, передает "Укринформ".

Транспортировкой Алферова на подконтрольную Украине территорию занимались Силы специальных операций ВСУ.

Российский военный Даниил Алферов / © Укринформ
Российский военный Даниил Алферов / Фото: Укринформ

Военный РФ связался с украинской стороной благодаря проекту "Хочу жить".

Также сообщается, что за время сотрудничества с ГУР он убедил 11 военнослужащих РФ сдаться в плен.

Напомним, ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию – домой вернулись два десантника (видео).

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Дата публикации
Просмотры
932
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