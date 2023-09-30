ГУР провело спецоперацию "Барыня" и завербовало военного РФ — подробности, фото

Солдат также убедил 11 военнослужащих РФ сдаться в плен.

Главное управление разведки успешно провело спецоперацию под названием "Барыня", в результате которой удалось завербовать российского кадрового военного Даниила Алферова.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов на пресс-конференции, передает "Укринформ".

Транспортировкой Алферова на подконтрольную Украине территорию занимались Силы специальных операций ВСУ.

Российский военный Даниил Алферов / Фото: Укринформ

Военный РФ связался с украинской стороной благодаря проекту "Хочу жить".

Также сообщается, что за время сотрудничества с ГУР он убедил 11 военнослужащих РФ сдаться в плен.

Напомним, ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию – домой вернулись два десантника (видео).

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