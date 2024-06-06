ГУР снова атаковали российское судно в Крыму: что известно о последствиях

В результате морской атаки Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) утром 6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно российских оккупантов.

Об этом рассказал представитель ГУР капитан Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Сегодня ночью уничтожено еще одно вражеское судно в Черноморской акватории. Работа спецподразделений ГУР МО, морской удар, все точно и еще минус один вражеский корабль", — отметил он.

По информации источников "Украинской правды" в ГУР МОУ, уничтожен предположительно рейдовый буксир.

Напомним, СМИ пишут о подготовке украинской армии к ударам по Керченскому мосту. Что об этом говорят в ВСУ — читайте на ТСН.ua.

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