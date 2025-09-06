- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1178
- Время на прочтение
- 1 мин
ГУР сообщило о беспрецедентном присутствии российских войск в Украине
В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что численность российской группировки в Украине достигает 700 тысяч, а главный приоритет врага сосредоточен в Донецкой области.
На территории Украины находятся около 700 тысяч российских военных.
Об этом в интервью Новости.LIVE заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.
По его словам, речь идет не только о регулярных войсках, но и о силах поддержки, спецслужбах и подразделениях Росгвардии.
Юсов уточнил, что самая большая часть российской группировки сосредоточена в Донецкой области. Это, по его словам, свидетельствует о главном стратегическом приоритете врага.
В то же время, отвечая на вопрос о присутствии военных КНДР, представитель ГУР отметил, что они остаются только на территории России и в Украине бездействуют.
Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес заявил, что Россия сможет поддерживать нынешний темп войны еще год или полтора.
Мы ранее информировали, что Российское военное командование дало новую задачу своим подразделениям — в течение осени захватить сразу три города Донбасса: Покровск, Мирноград и Доброполье.