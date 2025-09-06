ГУР сообщило о беспрецедентном присутствии российских войск в Украине

Российские военные / © Associated Press

На территории Украины находятся около 700 тысяч российских военных.

Об этом в интервью Новости.LIVE заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

По его словам, речь идет не только о регулярных войсках, но и о силах поддержки, спецслужбах и подразделениях Росгвардии.

Юсов уточнил, что самая большая часть российской группировки сосредоточена в Донецкой области. Это, по его словам, свидетельствует о главном стратегическом приоритете врага.

В то же время, отвечая на вопрос о присутствии военных КНДР, представитель ГУР отметил, что они остаются только на территории России и в Украине бездействуют.

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес заявил, что Россия сможет поддерживать нынешний темп войны еще год или полтора.

Мы ранее информировали, что Российское военное командование дало новую задачу своим подразделениям — в течение осени захватить сразу три города Донбасса: Покровск, Мирноград и Доброполье.