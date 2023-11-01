ГУР ударило по редкостной радиолокационной станции в Белгородской области – видео

Бойцы Главного управления разведки Украины ударили по редкостной и дорогостоящей российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет" в Белгородской области РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"Воины ГУР МО Украины во взаимодействии с побратимами из ССО и 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна обнаружили и нанесли поражение по дорогостоящей российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет". Такое оборудование враг использует для выявления воздушных целей на малых и предельно малых высотах", – говорится в сообщении.



Там также добавили, что объект был поврежден в приграничной зоне вблизи н.п. Красная Поляна Белгородской области РФ.

В результате операции ГУР российская станция 48Я6-К1 выведена из строя, а личный состав врага понес потери.

Напомним, ГУР показало праздничное видео к Международному дню Черного моря – удары по оккупантам.

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