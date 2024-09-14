ГУР уничтожили российский истребитель Су-30СМ в Черном море: появилось видео

Появилось видео рейда бойцов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 11 сентября.
Бойцы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 11 сентября атаковали буровую платформу "Крым-2" и уничтожили российский истребитель Су-30СМ.
Соответствующее видео показали в пресс-службе ГУР.
Как отметил руководитель Центра противодействия дезионформации при СНБО Андрей Коваленко, разведчикам удалось не только уничтожить самолет, но и оборудование с личным составом.
Напомним, на днях украинские разведчики уничтожили в акватории Черного моря российский боевой самолет Су-30СМ, стоимость которого оценивается в 50 млн долларов. Как это повлияет на ситуацию в море, рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
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