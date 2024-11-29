ГУР уничтожило дорогостоящую радиолокационную станцию россиян

Украинские разведчики подразделения "Крила" обнаружили и нанесли удар по радиолокационной станции российских оккупантов "Зоопарк".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Стоимость российского комплекса составляет около 1 миллиарда гривен. Для проведения операции были использованы четыре дальнобойных FPV-дрона, каждый из которых стоит примерно 100 тысяч гривен.

"Соотношение ― 1:10 000. Продолжаем борьбу!", — добавили разведчики.

Напомним, украинские разведчики сожгли вражескую РЛС "Подлет" в Крыму.

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