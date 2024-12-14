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ГУР уничтожило истребитель Су-30 и три локомотива в России: появилось видео

ГУР уничтожило истребитель Су-30 и три локомотива в России: появилось видео

Вражеский истребитель СУ-30 / Фото: из соцсетей

Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины.

Истребитель Су-30 и три локомотива уничтожены в России.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края государства-агрессора России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30. А днем ранее, 13 декабря, разрушительный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива", ― говорится в сообщении.

Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Напомним, военный эксперт объяснил, является ли критической для оккупантов потеря нескольких самолетов Су-30 и Су-34.

ГУР уничтожило истребитель Су-30 и три локомотива в России 

ГУР уничтожило истребитель Су-30 и три локомотива в России 

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