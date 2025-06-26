ГУР уничтожило критически важные комплексы ПВО в Крыму (видео)

ГУР ударил по ПВО в Крыму / © ГУР Минобороны

Воины спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) МО Украины «Призраки» атаковали и поразили критически важные, дорогостоящие компоненты зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Под удар украинских разведчиков попали:

две многофункциональные радиолокационные станции (РЛС) управления 92Н2Е;

две РЛС обнаружения 91Н6Е;

одна пусковая установка комплекса С-400.

Как отмечают в ГУР, радары являются «глазами» враждебной системы ПВО, и без них зенитные комплексы становятся недееспособными. Эта операция существенно ослабляет способности русской противовоздушной обороны на полуострове.

ГУР вдарило по ППО в Криму. / © ГУР Минобороны

