- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 4883
- Время на прочтение
- 1 мин
ГУР уничтожило критически важные комплексы ПВО в Крыму (видео)
Спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) МО Украины «Призраки» продолжает наносить удары по российской противовоздушной обороне во временно оккупированном Крыму.
Воины спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) МО Украины «Призраки» атаковали и поразили критически важные, дорогостоящие компоненты зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Об этом сообщает ГУР МО Украины.
Под удар украинских разведчиков попали:
две многофункциональные радиолокационные станции (РЛС) управления 92Н2Е;
две РЛС обнаружения 91Н6Е;
одна пусковая установка комплекса С-400.
Как отмечают в ГУР, радары являются «глазами» враждебной системы ПВО, и без них зенитные комплексы становятся недееспособными. Эта операция существенно ослабляет способности русской противовоздушной обороны на полуострове.
Напомним, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что на этот раз домой возвращаются тяжелораненые, тяжелобольные, а также молодые воины в возрасте до 25 лет. Младшему из уволенных — всего 24 года. Он попал в плен в 21-летнем возрасте во время обороны Мариуполя.