Война
4883
1 мин

ГУР уничтожило критически важные комплексы ПВО в Крыму (видео)

Спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) МО Украины «Призраки» продолжает наносить удары по российской противовоздушной обороне во временно оккупированном Крыму.

Руслана Сивак
ГУР ударил по ПВО в Крыму

ГУР ударил по ПВО в Крыму / © ГУР Минобороны

Воины спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) МО Украины «Призраки» атаковали и поразили критически важные, дорогостоящие компоненты зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Под удар украинских разведчиков попали:

  • две многофункциональные радиолокационные станции (РЛС) управления 92Н2Е;

  • две РЛС обнаружения 91Н6Е;

  • одна пусковая установка комплекса С-400.

Как отмечают в ГУР, радары являются «глазами» враждебной системы ПВО, и без них зенитные комплексы становятся недееспособными. Эта операция существенно ослабляет способности русской противовоздушной обороны на полуострове.

ГУР вдарило по ППО в Криму. / © ГУР Минобороны

Напомним, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что на этот раз домой возвращаются тяжелораненые, тяжелобольные, а также молодые воины в возрасте до 25 лет. Младшему из уволенных — всего 24 года. Он попал в плен в 21-летнем возрасте во время обороны Мариуполя.

