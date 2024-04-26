ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве: появилось видео

Главное управление разведки Минобороны Украины в ночь на 26 апреля сожгло российский многоцелевой вертолет Ка-32, находившийся на московском международном аэродроме Остафьево, принадлежащем министерству обороны страны-агрессорки.

Об этом сообщает ГУР у Facebook.

Отмечается, что Ка-32 выполнял функции авиаподдержки армии захватчика. Он обеспечивал логистические потребности врага и его операции по эвакуации.

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"Это очередная дерзкая операция Главного управления разведки, которая свидетельствует: для Украины нет ничего невозможного. Наши разведчики способны достать врага и в его логове. А еще сожжение вертолета имеет психологический эффект. Оккупанты будут бояться собственной тени и не будут чувствовать себя в безопасности даже в столице собственной страны. Такие действия ГУР, безусловно, приближают нашу победу", – говорится в сообщении.

Ворожий гелікоптер Ка-32 спалили на аеродромі у москві Ворожий гелікоптер Ка-32 спалили на аеродромі у москві ✔️ У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі «остафьєво» міністерства оборони рф у місті москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32. Аеродром належить мо рф та експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром». ❗️ Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії. Слава Україні! Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Пʼятниця, 26 квітня 2024 р.

Напомним, заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател официально подтвердил предоставление Украине ракет большого радиуса действия ATACMS в предыдущем пакете помощи.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине.

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