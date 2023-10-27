ГУР уничтожило в Донецке склад армии РФ и сорвало циничный план оккупантов: сгорело трофейное вооружение

У россиян остается еще много таких складов на других территориях.

Украинские военные на днях уничтожили склад оккупантов в Донецке. Среди прочего, там хранилось трофейное оружие, которое россияне захватили на поле боя.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, украинские военные продемонстрировали филигранную работу, поскольку попали в состав высокоточным оружием.

“Уничтожен состав батальонно-тактического уровня, значительное количество стрелкового вооружения и другие виды вооружений, в частности, некоторые образцы трофейного вооружения, которые удалось захватить врагу в боях. И не исключено, что эти образцы планировались к дальнейшей передаче, предыдущие разы которой фиксировались, в частности, для антиукраинских провокаций, например передачи представителям ХАМАСа”, - подчеркнул Андрей Юсов.

Он также добавил, что этот состав для оккупантов был значимым. Однако у россиян остаются еще и многие другие.

"Но уничтожение каждого такого состава - усложнение логистики, усложнение восстановления поставок, решение вопроса ликвидации последствий подобных мер - это все отвлекает силы и средства противника, и является хорошими дополнительными случаями для украинских Сил безопасности и обороны, которыми обязательно будут и дальше пользоваться", - отметил представитель ГУР.

Напомним, что ГУР в Донецке уничтожило российский состав с вооружением.

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