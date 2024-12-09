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ГУР узнало, что РФ заставляет своих солдат перед штурмом употреблять наркотики

ГУР узнало, что РФ заставляет своих солдат перед штурмом употреблять наркотики

Российские военные/росСМИ

Оккупанты на Запорожье употребляют наркотики перед атакой на украинские позиции.

Военное руководство российских оккупационных сил в Запорожской области вынуждает своих подчиненных принимать наркотики перед атакой.

Об этом говорится в очередном перехвате, добытом украинскими разведчиками, сообщило ГУР МО Украины

"Мы тебе говорили, что ты там, на чем — на мефедроне, димедроле там, на антибиотиках каких-то там, наркоту глотаешь. Глицин! Глицин ешь — говорят, помогает", — сказал командир.

Напомним, военная полиция РФ задержала несколько взводов российских оккупационных войск в Запорожской области из-за их отказа переходить в наступление.

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