ГУР узнало, что РФ заставляет своих солдат перед штурмом употреблять наркотики

Оккупанты на Запорожье употребляют наркотики перед атакой на украинские позиции.
Военное руководство российских оккупационных сил в Запорожской области вынуждает своих подчиненных принимать наркотики перед атакой.
Об этом говорится в очередном перехвате, добытом украинскими разведчиками, сообщило ГУР МО Украины
"Мы тебе говорили, что ты там, на чем — на мефедроне, димедроле там, на антибиотиках каких-то там, наркоту глотаешь. Глицин! Глицин ешь — говорят, помогает", — сказал командир.
Напомним, военная полиция РФ задержала несколько взводов российских оккупационных войск в Запорожской области из-за их отказа переходить в наступление.
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