ГУР: в России сожгли топливозаправщики оккупационной армии

Операцию совершило движение сопротивления путинскому режиму.
В Новосибирске сожгли топливозаправщики оккупационной армии России.
Об этом сообщили в ГУР.
"На территории воинской части в городе новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков", – говорится в сообщении.
В ГУР добавили, что сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора продолжается.
Напомним, в Сети говорится, что в Новошахтинске на НПЗ под дроновый удар могла попасть установка ЭЛОУ-АВТ-2,5.
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