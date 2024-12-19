ГУР: в России сожгли топливозаправщики оккупационной армии

В Новосибирске сожгли топливозаправщики оккупационной армии России.

Об этом сообщили в ГУР.

"На территории воинской части в городе новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков", – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора продолжается.

Напомним, в Сети говорится, что в Новошахтинске на НПЗ под дроновый удар могла попасть установка ЭЛОУ-АВТ-2,5.

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