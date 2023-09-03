ГУР впервые показало российского пилота, похитившего Ми-8 и перешедшего на сторону Украины – видео

Разведка Украины показала лицо российского пилота, не поддержавшего войну России и 9 августа 2023 года перешедшего на сторону Украины, угнав вертолет Ми-8, загруженный компонентами к боевым самолетам.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

"Никто не хочет этой войны. Вот увидите, когда Украина победит, это только вопрос времени…", – говорит российский пилот на видео.

ГУР рассекретило личность российского пилота, похитившего Ми-8 и перешедшего на сторону Украины

Так, 3 сентября в эфире телемарафона выйдет документальный фильм об уникальной спецоперации украинской разведки под названием "Синица". В фильме покажут потрясающие кадры уничтожения самолетов, вертолетов, ракет и дронов России; уникальные свидетельства украинских разведчиков, пилотов и зенитчиков и показательные истории пленных российских лётчиков.

"Смогли найти правильный подход к пилоту, вывезти незаметно всю (его) семью, и в конце концов создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где сели, то попробовали убежать. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы взять живыми, но имеем, что имеем", – рассказал о спецоперации начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Напомним, офицер ВСУ рассказал о приземлении российского Ми-8 и показал уникальные фото операции "Синица".

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