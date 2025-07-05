ГУР взяли в плен еще одного африканского "студента": что рассказал нигериец (видео)

Пленный нигериец / © ГУР Минобороны

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Подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины «Легион „Свобода России“» во время боевых действий на Запорожском направлении взяло в плен гражданина Нигерии Кехинде Олувагбемилеке.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Олувагбемилеке рассказал, что имел российский паспорт и попал в армию после освобождения из места лишения свободы.

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Задержанный учился в московской высшей школе экономики. Олувагбемилеке рассказал, что имеет российский паспорт и попал в армию для быстрого освобождения из места лишения свободы. Также ему пообещали «безопасную службу» и быстрый заработок. На самом деле Кехинде оказался в зоне боевых действий как боец 503-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.

Кехинде поблагодарил Легион «Свобода России» за оказанную медицинскую помощь и спасенную жизнь.

«Это — очередное свидетельство бесчеловечного отношения российского командования к национальным меньшинствам и мигрантам, которых используют как пушечное мясо», — отметили в ГУР.

В своем обращении Легион «Свобода России» призывает российских солдат и наемников сдаваться или присоединяться к борьбе против путинского режима.

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Дата публикации 14:44, 05.07.25 Количество просмотров 10 ГУР взяло в плен «студента» из Нигерии: первые впечатления африканца

Напомним, недавно на Северском направлении украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна. Это произошло при участии бойцов батальона К-2, 118-й бригады теробороны и подразделений 54-й ОМБр.

В апреле в плен ВСУ попали граждане Китая Ванг Гуанцзюн и Чанг Ренбо. Они признались, что подписали контракт с армией РФ, хотя не имели никакого боевого опыта. А в июне украинские военные в боях под Торецком взяли в плен еще одного наемника из Китая.