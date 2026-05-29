ГУР взялось за ключевую трассу оккупантов: в РФ уже говорят о критической ситуации

Украинская военная разведка продолжает держать под огневым контролем сухопутный коридор оккупантов между Крымом и Донетчиной. В ГУР сообщили о поражении российской техники в глубоком тылу, а российские Z-каналы уже признают проблемы с логистикой в этом направлении.

По данным ГУР, операторы подразделений беспилотных систем Департамента активных действий продолжают блокировать маршрут "Крым-Донецк" и уничтожать технику российских захватчиков.

Под огневым контролем украинской военной разведки находятся участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем.

В разведке отметили, что на обнародованном видео видны поражения российских топливозаправщиков, грузовиков и трала.

Часть баражирующих боеприпасов и разведывательных крыльев Shark-M, которые используются для системного разрушения вражеской логистики на Запорожском направлении, были переданы экипажам Департамента активных действий ГУР в рамках проекта Благотворительного фонда Сергея Притулы «Щелепи».

В Z-каналах заявили о критической ситуации

На проблемы с логистикой в этом направлении уже жалуются и российские пропагандистские ресурсы. В частности, один из Z-каналов “Архангел Спецназа” пишет, что интенсивные удары украинских дронов дошли до района Бердянска.

Там утверждают, что атаки по трассе в районе Бердянска совершаются дронами «Хорнет». По оценкам российских источников, расстояние до Орехова составляет около 95 км, а заявленный радиус таких беспилотников позволяет работать на этой дистанции.

В российских каналах также признают, что ситуация для оккупантов критическая, поскольку удары по логистике длятся почти месяц и уже влияют на доставку грузов как в тыл, так и на передовую.

Фактически речь идет о системном поражении транспортных маршрутов, по которым российская армия обеспечивает свои группировки на юге Украины.

На Покровском направлении российские войска несут значительные потери и вынуждены привлекать дополнительные силы для продолжения наступательных действий. Украинские силы удерживают линию обороны и не допускают продвижения врага в направлении Доброполья, а также западнее — в сторону Гришиного и Днепропетровской области.

Кроме того, ВСУ продолжают контратаку в Харьковской области и возвращают контроль над новыми территориями. На Великобурлукском направлении окупантов уже почти оттеснили к государственной границе.

