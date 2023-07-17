Гуттереш о письме Путину: РФ пытается обменять зерновое соглашение на подключение к SWIFT

Путин пытается снять санкции с одного из подсанкционных банков.

Антониу Гуттереш, генеральный секретарь ООН, заявил, что в письме президенту РФ Путину договаривалось о подключении подсанционного Россельхозбанка к платежной системе SWIFT.

Об этом Гуттереш заявил во время брифинга 17 июля.

Как отмечается, подключение банка к платежной системе SWIFT планировалось обменять на сохранение зернового соглашения по экспорту украинского продовольствия по Черному морю.

"В моем письме также говорится: "Российская Федерация поднимала вопрос допуска к системе SWIFT Россельхозбанка как ключевой фактор, влияющий на ее решение. На этом направлении ООН недавно достигла с Еврокомиссией конкретного решения о том, чтобы дочерняя структура Россельхозбанка могла снова получить доступ к SWIFT", – отметил Гуттереш.

В то же время в ООН подчеркивают, что не "не прекращают усилия" по экспорту украинского зерна. В то же время российское представительство РФ при ООН заявляет, что решение о выходе из зерновой угли — "окончательное".

Президент Турции Реджеп Эрдоган также пытается договориться с Путиным о продолжении работы "зеленого коридора".

"Несмотря на сделанное сегодня заявление, я считаю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался. Вероятно, мы сделаем шаги в телефонном разговоре с Путиным", – сказал Эрдоган.

Напомним, что Зеленский прокомментировал выход РФ из "зернового соглашения".

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