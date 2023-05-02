"Гвардия наступления": Клименко рассказал, сколько бригад сформировано для контрнаступления и выполняют ли уже задачи

По состоянию на 2 мая полностью сформированы 8 бригад "Гвардии наступления". Из-за спроса будут еще доформировываться подразделения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, задача каждой из этих бригад – проведение соответствующих наступательных штурмовых действий вместе с Силами обороны во время военных операций. Пока они не находятся под командованием Сил обороны.

"Мы довооружаем уже сформированные бригады, они пройдут соответствующее обучение – это 2-3 недели – и параллельно начинаем формирование дополнительных подразделений. От каждой бригады, от каждого подразделения, от каждого военнослужащего и полицейского будет зависеть успешность операции на том или ином направлении", – подчеркнул министр.

Какая общая численность бригад – Клименко не ответил. Впрочем, заметил, что это можно вычислить теоретически.

Напомним, ранее в МВД отметили, что информация обо всем личном составе "Гвардии наступления" будет секретной. Минимальная зарплата сейчас в месте постоянной дислокации – на уровне 25 тысяч гривен. Далее это будет определяться районом нахождения личности и ведением боевых действий.

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