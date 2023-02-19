"Гвардия наступления": новая добровольная мобилизация в Украине "дает хорошие результаты" — СМИ

В Офисе президента подчеркнули, что многие украинцы высокомотивированы и готовы воевать против российских захватчиков.

В Украине тысячи граждан на добровольной основе вступают в штурмовые бригады — "Гвардию наступления", которые будут задействованы при освобождении временно оккупированных территорий нашей страны.

Об этом пишет издание The Times со ссылкой на собеседника в Офисе президента, сообщает Оbozrevatel.

В ОП подчеркнули, что такая схема мобилизации дала положительные результаты.

Там также отметили, что многие добровольцы из других стран готовы защищать Украину.

В Офисе президента подчеркнули, что многие украинцы высокомотивированы и готовы идти воевать против российских оккупантов, и что такой вид мобилизации дал "хорошие результаты".

Набор добровольцев к "Гвардии наступления"

В начале февраля новый министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать восемь штурмовых бригад "Гвардия наступления" для усиления сил обороны и освобождения оккупированных территорий.

Военный эксперт Игорь Романенко отметил, что восемь штурмовых бригад начнут применять на поле боя, когда ВСУ успешно выполнят стратегическую оборонную операцию. Когда российские войска потеряют наступательный потенциал, украинские перейдут в контрнаступление. Именно тогда придет время "Гвардии наступления".

В "Гвардию наступления" поступило уже 27 тыс. обращений, из которых более 15 тыс. заявок на поступление.

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