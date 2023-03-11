"Гвардия наступления": в МВД рассказали о количестве добровольцев и почему пройдут не все

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что заявки в " Гвардию наступления " подали уже 28 тысяч добровольцев и на сегодняшний день практически все подразделения уже сформированы.

Об этом Клименко сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, в первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через сайт.

Игорь Клименко также подчеркнул, что не все желающие попадают в эти подразделения, потому что отбор достаточно жесткий.

"Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают. Обучение будет длиться столько, сколько будет необходимо, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, ГНСУ и Нацполиции, которые все сейчас называются "Гвардией наступления. Подразделения в основном сформированы", — подчеркнул он.

Глава МВД также отметил, что в "Гвардию наступления" уже дополнительно набирают добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее.

Напомним, МВД начало формировать восемь штурмовых бригад "Гвардия наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.

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