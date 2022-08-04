"Х*й поймешь, кто от кого защищается": оккупанты жалуются, что командование посылает их на смерть (аудио)

Российские военные в телефонных разговорах жалуются на то, что те, кто воюют в Украине и стоят в обороне, будут лишены наград.

Оккупанты также сетуют на несуразность приказов российского командования.

Об этом свидетельствует перехваченный украинскими военными разведчиками телефонный разговор захватчиков.

Так, двое российских бойцов обсуждают ситуацию на фронте. Один из них сообщил, что отныне стоящим в обороне не будут давать больше наград, и даже отберут уже выданные.

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А второй оккупант объясняет своему товарищу несуразность приказов на линии фронта.

"Они сидят там, посылают 20-200 человек насмерть и все. 30 человек зашли, 100 человек зашли. Восточных", — сказал военный, добавив, что все они погибли.

"У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, другому кости перебило. Так у многих одна нога висела. Мы сейчас шли, разминировали. Что не разминировали, выбрасывали в кусты с дороги. Здесь металлолом собирают – танки, БТР", – рассказал захватчик.

Его товарищ резюмировал, сказав: "Да, ху*ню они придумали с этим: "спецоперация, спецоперация", нах*й. Х*й поймешь, кто от кого защищается".

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Напомним, ранее разведка также опубликовала запись разговора, в которой захватчик в разговоре с отцом рассказал, что они "столько всего используют, что запрещено в принципе".

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