Хакерская атака на один из крупнейших космических центров РФ – в ГУР рассказали о разрушительных последствиях

Украинские хакеры сломали самый большой из трех научно-исследовательских центров космической гидрометеорологии РФ — "Планета". В результате был уничтожен беспрецедентный массив информации, в частности, наработанные годами уникальные исследования, а также метео- и спутниковые данные, которые использовали Минобороны РФ, "Роскосмос" и другие структуры страны-агрессора.

Главное управление разведки Украины рассказало детали кибератаки против центра космической гидрометеорологии РФ.

Атаку против Дальневосточного (крупнейшего из трех) филиала НИЦ космической гидрометеорологии "Планета" совершили киберволонтеры-патриоты из группы "BO Team". В результате хакерской атаки была уничтожена база данных научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".

"Указанное российское государственное предприятие федерального уровня занимается приемом и обработкой данных со спутников, а также обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов: прежде всего министерство войны, Генеральный штаб и службы МЧС РФ", — уточнили в ГУР.

Последствия:

проникновение в базу данных центра позволило уничтожить 280 серверов, задействованных в общей сети;

объем уничтоженной информации – около 2 петабайт (200 миллионов гигабайт) данных;

стоимость утраченного Россией цифрового массива может составить не менее 10 миллионов долларов.

Среди уничтоженного метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали Минобороны и МЧС РФ, "Роскосмос" и ряд других ведомств государства-агрессоры, а также наработанные годами уникальные исследования.

Хакерская атака на научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии РФ – "Планета" / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Работа суперкомпьютеров, которыми оборудован Дальневосточный центр, парализована и не подлежит восстановлению в полном объеме.

"Один такой вычислительный девайс вместе с программным обеспечением стоит 350 тысяч долларов. В условиях жестких санкций против России повторно получить такой софт фактически невозможно. Вместе с хранилищами данных, серверами и компьютерами в результате кибератаки парализованы системы кондиционирования и увлажнения воздуха, а также регулирование экстренного электропитание здания центра", – добавили в ГУР.

Хакерская атака на научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии РФ – "Планета" / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Деятельность научно-исследовательского центра "Планета"

Дальневосточный центр федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета" (ДЦ ФГБУ "НИЦ "Планета") — это ведущая организация на Дальнем Востоке по эксплуатации и развитию систем наблюдения за Землей из космоса".

Он является самым большим из тройки региональных филиалов в структуре "Планеты". Основная деятельность – прием и обработка данных по российским и зарубежным спутникам. Главная задача – обеспечение Росгидромета, других министерств и ведомств РФ оперативными материалами спутниковых снимков и гидрометеорологического, природно-ресурсного и океанографического назначения.

"Планета" работает с более чем 50 постоянными потребителями данных дистанционного зондирования. Среди них, в первую очередь – подразделения Минобороны и Генштаба РФ (в том числе Северный флот), службы МЧС РФ, оперативные и научно-исследовательские организации.

Напомним, в результате хакерской атаки в Москве возник масштабный сбой в работе крупного Интернет-провайдера "Акадо-Телеком". Он снабжал Интернетом госструктуры РФ.

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