Хакеры распространяют вредоносные письма с темой "Задолженность по зарплате": как обезопаситься

Хакеры распространяют вредоносные письма с темой "Задолженность по зарплате": как обезопаситься

Распространение вредоносных писем зафиксировала правительственная команда реагирования CERT-UA при Госспецсвязи.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что российские хакеры распространяют опасные письма среди государственных органов Украины по теме «Задолженность по зарплате».

«В приложении к письму размещен документ "Задолженность по зарплате.xls", содержащий легитимные статистические данные и макрос. В то же время в упомянутый документ в виде вложения добавлены кодированные данные. Макрос после активации осуществит их декодирование, создаст EXE-файл "Base-Update.exe" на компьютере и запустит его», – говорится в сообщении Госспецсвязи.

Указанный файл осуществит загрузку и запуск другого загрузчика, который в свою очередь обеспечит загрузку и запуск на компьютере сразу двух вредоносных программ: GraphSteel и GrimPlant. Обнаруженная активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0056.

В случае обнаружения указанного сообщения просят не открывать файлы и немедленно сообщить об этом на почту: cert@cert.gov.ua.

Также украинцам напомнили о безопасной переписке в соцсетях в условиях войны.

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