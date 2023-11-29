Хакеры с помощью СБУ взломали сайт министерства труда РФ: какие "секретные" данные удалось вытащить

Теперь у Службы безопасности появится множество новых документов для изучения.
Украинские хакеры с помощью Службы безопасности Украины взломали сайт Министерства труда и соцзащиты РФ и скачали более 100 терабайт данных.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
По словам источника, хакерская группировка "BLACKJACK" совместно с киберспециалистами СБУ взломала сайт Министерства труда и социальной защиты России.
Хакеры получили доступ к большому количеству документов: статистике по проведению военных действий (т.н. “СВО”), личным данным военнослужащих, материалам докладов президенту РФ, справкам по количеству протезирований.
Отдельный массив информации касается временно оккупированных Харьковской и Запорожской областей и их нынешнего коллаборантского руководства.
“Теперь у Службы безопасности появится много новых документов для изучения. После скачивания необходимой информации, хакеры "снесли" с серверов министерства более 100 терабайт данных, — сообщил представитель силовых структур.
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