Хакеры запустили на телевидении в России "поздравление" от ВСУ для ракетных войск и артиллерии оккупантов

Хакеры хорошо потролили российских захватчиков и показали масштабы их потерь в войне против Украины.

Украинские хакеры сломали российское кабельное телевидение и запустили на нем оригинальное "поздравление" от имени ВСУ с Днем ракетных войск и артиллерии РФ.

Соответствующий ролик в Сети опубликовал СтратКом ВСУ.

"Хакеры от имени ВСУ "поздравили" на российском телевидении ракетные войска и артиллерию россии с профессиональным праздником, хорошо потролили и показали масштабы их потерь", – говорится в подписи к видео.

Так, на кадрах изображен российский диктатор Владимир Путин со слезами на глазах, говорящий: "Я обещал вам, что мы победим". После этого сразу начинаются кадры войны, на которых зафиксировано уничтожение Силами обороны Украины российских войск и их техники.

Также приводится статистика потерь врага: 1865 артиллерийских систем, 393 РСЗО, 4 пусковые установки ОТРК, 480 крылатых ракет, 83 460 членов личного состава.

Напомним, ранее украинские хакеры сломали телевидение на временно оккупированных территориях и транслировали видеообращение президента Владимира Зеленского. В обращении глава государства пообещал сделать все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой, и что надежда на зиму для российских террористов не сбудется.

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