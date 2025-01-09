Хаотическая обстановка без нормальной организации: DeepState о плацдарме врага возле Двуречной

В нескольких районах Двуречной образовалась серая зона.
Российские оккупанты удерживают плацдарм в районе Двуречной Купянского района Харьковской области, откуда постоянно пытаются забегать в сам поселок и закрепляться.
Об этом пишет проект DeepState.
"Противник постоянно перебрасывает туда пехоту, насыщая местность своими силами для закрепления и развития своего успеха. В поселке российская пехота постоянно предпринимает попытки туда забегать, пытается спрятаться среди домов, чтобы хотя бы пережить охоту на них дронами Сил Обороны", – говорится в сообщении.
По информации канала, у Сил обороны имеющихся ресурсов не хватает, чтобы не давать врагу просачиваться в населенный пункт, а тем более вытеснить их из образовавшегося плацдарма.
"Мешает этому и хаотическая обстановка с отсутствием нормального организационного процесса, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию... и лучше она не становится", – пишут в DeepState.
В нескольких районах Двуречной образовалась серая зона. Там враг пытается закрепиться, однако пока окупантов удавалось уничтожать.
"Но он постоянно пробует там закрепляться и это происходит непрестанно. Наряду с этим враг оказывает давление на Западное с целью его занятия", — отмечают аналитики.
Ранее эксперт спрогнозировал, удастся ли россиянам перейти реку Оскол на Харьковщине и создать новый плацдарм.
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