Харьков держит оборону: ВСУ наносят урон противнику и не дают продвинуться вперед

Харьков держит оборону: ВСУ наносят урон противнику и не дают продвинуться вперед

Оккупанты за сутки нанесли около полусотни ударов.

Харьков и Харьковская область держат оборону в войне. Вооруженные силы Украины наносят значительные потери противнику и не дают продвинуться вперед.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

За прошедшие сутки, 13 марта, российские оккупационные войска нанесли около 50 артиллерийских, минометных и обстрелов по жилым районам Харькова, Чугуева, Изюма, Рогани.

"По сравнению с предыдущими днями ситуация менее напряженная. Но вооруженные силы не теряют бдительности. Вновь наблюдали определенную активность беспилотных летательных аппаратов противника для разведки", — сообщил Синегубов.

Российская армия продолжает гатить по Изюмскому району. Оккупанты попали в установку комплексной подготовки газа возле села Глазуновка. Произошло интенсивное горение газа. По данным спасателей, травмировался один работник.

В Осколе, где оккупанты атаковали психоневрологический интернат, возобновили функционирование заведения. В настоящее время там находятся 350 подопечных и работники. По словам главы ОГА, власти работают над эвакуацией населения.

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